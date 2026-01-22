Tentativa de roubo termina com um baleado e um preso no Arsenal

Dois homens foram presos, um deles baleado na perna, durante uma tentativa de roubo, na RJ-104, na altura do Arsenal, em São Gonçalo. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (22).

Conforme informações iniciais, policiais seguiram para a região após denúncias sobre um grupo de criminosos que estariam planejando um roubo de carga no local.

Na região, localizaram os suspeitos que tentaram fugir, mas foram alcançados. Um acabou baleado na perna e foi socorrido para o Hospital estadual Alberto Torres, no Colubandê. O outro acusado foi levado para a 75ªDP (Rio do Ouro) onde o caso foi registrado.

Um veículo foi apreendido, assim como uma pistola e um bloqueador de sinal.