Polícia procura principal suspeito de matar o ex-cunhado com facadas em Cantagalo

Já considerado um foragido da Justiça, ele é o principal suspeito de assassinar o ex-cunhado João Paulo Rodrigues Menezes Lande, de 32 anos, com facadas no coração - Foto: Divulgação/Disque Denúncia/RJ

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta quinta-feira (22), um cartaz para auxiliar nas investigações da 153ª DP (Cantagalo), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Cláudio de Mattos Tadi, de 49 anos. Já considerado um foragido da Justiça, ele é o principal suspeito de assassinar o ex-cunhado João Paulo Rodrigues Menezes Lande, de 32 anos, com facadas no coração, ao defender a irmã das agressões do ex-companheiro.

O caso ocorreu por volta das 22h, na noite da quarta-feira (24) , véspera de Natal do ano passado, na Rua Getúlio Vargas, no bairro Felipe João, em Cantagalo, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o ataque aconteceu durante uma discussão relacionada ao fim do casal. Claudio Tadi, teria ido até a casa da ex-companheira e, durante as agressões, João Paulo interveio para defender a irmã, momento em que foi atingido pelas facadas. A vítima chegou a ser levada ao Hospital de Cantagalo, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a discussão, a ex-companheira, ainda foi atingida com um golpe de faca na cabeça, desferido por Claudio. Segundo processo que tramita na Justiça, o agressor já teria ameaçado colocar fogo na casa da ex-companheira, inclusive com crianças e ela em seu interior, além de ter a ameaçado de morte por diversas vezes. Cláudio ainda seria usuário de bebida alcoólica e que no momento do fato, o agressor estava alcoolizado; dizendo "EU VOU TE MATAR HOJE", "VOU DEIXAR VOCÊ MORTA AÍ";

Após o ataque, Claudio Tadi fugiu do local do crime. O autor estava em um carro modelo Gol, de cor branca, com quatro portas e com rodas cromadas; e chegou a abastecer o carro em um posto, na entrada da cidade de Macuco.

Em vista disso, a Autoridade Policial da 153ª DP, requereu junto à Justiça, um mandado de prisão que foi deferido pelo Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio, Espécie de prisão Temporária, pelos crimes de Tentativa de Feminicídio e Homicídio Simples.

.O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização do criminoso e e drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido