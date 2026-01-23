Polícia Federal investiga aplicações do RioPrevidência em ativos do Banco Master

Entre os alvos da operação estão o presidente da Rioprevidência, o diretor de investimentos e o ex-gerente de investimentos, exonerado em dezembro - Foto: Divulgação/Redes Sociais

A Polícia Federal realiza, na manhã desta sexta-feira (23), a Operação Barco de Papel, no âmbito das investigações que apuram possíveis irregularidades envolvendo o Rioprevidência e o Banco Master.

A ação tem como objetivo investigar suspeitas de operações financeiras irregulares relacionadas à aplicação de recursos do fundo responsável pela gestão do patrimônio de aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na capital fluminense, autorizados pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Entre os alvos da operação estão o presidente da Rioprevidência, o diretor de investimentos e o ex-gerente de investimentos, exonerado em dezembro.

As investigações tiveram início em novembro de 2025 e buscam esclarecer um conjunto de nove operações financeiras realizadas entre novembro de 2023 e julho de 2024. Segundo a Polícia Federal, essas transações resultaram na aplicação de cerca de R$ 970 milhões de recursos da autarquia em Letras Financeiras emitidas pelo Banco Master.

De acordo com a PF, os fatos investigados podem configurar crimes contra o sistema financeiro nacional, como gestão fraudulenta, desvio de recursos, indução em erro de repartição pública e fraude à fiscalização ou ao investidor, além de associação criminosa e corrupção passiva.

Em 19 de novembro, o Banco Central determinou a liquidação do Banco Master, interrompendo as atividades da instituição financeira. Na época, o Rioprevidência confirmou um aporte de aproximadamente R$ 960 milhões, mas assegurou que os pagamentos de aposentadorias e pensões não seriam impactados.

Em nota divulgada à época, o órgão afirmou que os benefícios estão garantidos e que não há risco para os segurados do Estado do Rio de Janeiro. O fundo destacou ainda que o valor investido é inferior ao montante mensal pago aos aposentados e pensionistas, atualmente estimado em R$ 1,9 bilhão, custeado majoritariamente por receitas de royalties e participações especiais.

Segundo o Rioprevidência, os investimentos foram realizados entre outubro de 2023 e agosto de 2024, com vencimentos previstos apenas para os anos de 2033 e 2034.