Homem é preso com R$ 600 mil, armas e carro blindado em Niterói

Ele foi surpreendido por policiais civis no momento em que entrava com o montante no veículo, onde dois supostos seguranças o aguardavam - Foto: Divulgação

Em uma ação de inteligência, policiais civis da Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro (Ciaf) apreenderam R$ 600 mil em espécie e prenderam uma pessoa em flagrante, no Centro de Niterói. A ação, desta quinta-feira (22/01), contou com apoio da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e do Ministério Público, resultando, ainda, na apreensão de duas armas e um veículo blindado de alto valor.

Após o cruzamento de dados de inteligência, agentes foram à cidade, onde constataram a presença de um homem saindo de uma agência bancária com o dinheiro em uma mochila. Ele foi surpreendido por policiais civis no momento em que entrava com o montante no veículo, onde dois supostos seguranças o aguardavam.

Por não justificarem a origem lícita do dinheiro, todos foram conduzidos à Ciaf. Na unidade foi constatado o porte ilegal da arma de fogo apreendida, o que motivou a prisão em flagrante. As investigações estão em andamento para identificar a origem do dinheiro e identificar demais envolvidos.

Na sexta-feira (16/01), a Ciaf já havia apreendido R$ 500 mil em espécie, em Duque de Caxias. Já são mais de R$ 1 milhão sem origem apreendidos em menos de uma semana pela Coordenadoria.