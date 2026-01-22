Fluminense vence o Nova Iguaçu em jogo eletrizante pelo Carioca

Serna saiu do banco para ser o herói Tricolor na partida - Foto: Marina Garcia/Fluminense

O Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (22), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Serna, duas vezes, e Everaldo marcaram os gols do Tricolor.

Utilizando o elenco principal pela primeira vez na temporada, o Fluminense criou boas expectativas em seu torcedor. No entanto, encontrou mais dificuldades do que o previsto ao longo da partida.

No primeiro tempo, a equipe Tricolor teve atuação abaixo do esperado e viu o Nova Iguaçu abrir o placar. Léo David aproveitou falha do zagueiro Freytes e balançou as redes.

Na etapa final, Serna saiu do banco de reservas e foi decisivo. Aos 9 minutos, após desvio de Martinelli em cobrança de escanteio, o atacante empurrou para o gol e empatou a partida.

Quatro minutos depois, Everaldo recebeu bom passe de Samuel Xavier, girou dentro da área e virou o jogo para o Tricolor.

Aos 20, o árbitro assinalou pênalti de Sidney sobre Everaldo. O zagueiro recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Na cobrança, Canobbio bateu, mas Mota defendeu.

O castigo veio aos 27 minutos. Mesmo com um jogador a menos, o Nova Iguaçu conseguiu um escanteio e chegou ao empate com gol de Jorge Pedra.

Aos 34, Serna voltou a aparecer. Ganso cobrou falta perigosa, a bola bateu na trave e sobrou para o atacante finalizar de primeira, decretando a vitória tricolor.

Com o resultado, o Fluminense chega aos seis pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo A. Já o Nova Iguaçu permanece com quatro pontos, na quarta posição do Grupo B.