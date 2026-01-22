Homem de 40 anos é encontrado morto em valão de Itaboraí
DH investiga o caso
22 de janeiro de 2026
Um homem de 40 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (22), em um valão na Rua 25, no bairro Boa Esperança, em Itaboraí.
O corpo foi identificado por possíveis familiares que estiveram no local.
Ainda não há informações sobre a vítima, sem as circunstâncias da morte.
Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram ao local e assumiram as investigações do caso.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.