Homem de 40 anos é encontrado morto em valão de Itaboraí

DH investiga o caso

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de janeiro de 2026 - 13:12
Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo
Um homem de 40 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (22), em um valão na Rua 25, no bairro Boa Esperança, em Itaboraí.

O corpo foi identificado por possíveis familiares que estiveram no local.

Ainda não há informações sobre a vítima, sem as circunstâncias da morte.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram ao local e assumiram as investigações do caso.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.

