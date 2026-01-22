Homem de 40 anos é encontrado morto em valão de Itaboraí

Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo - Foto: Divulgação

Um homem de 40 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (22), em um valão na Rua 25, no bairro Boa Esperança, em Itaboraí.

O corpo foi identificado por possíveis familiares que estiveram no local.

Ainda não há informações sobre a vítima, sem as circunstâncias da morte.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram ao local e assumiram as investigações do caso.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.