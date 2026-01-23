Polícia Civil prende criminoso que "herdou" do pai esquema de venda de atestados médicos falsos

Instagram Facebook Twitter Whatsapp
As investigações tiveram início após uma médica denunciar que seus dados haviam sido usados para a produção de um atestado falso, em 2024

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de janeiro de 2026 - 09:37
Policiais da 25ª DP (Engenho Novo) desmantelaram um esquema de falsificação e comercialização de atestados médicos. Um homem, que atuava na Rocinha, Zona Sul do Rio, e "herdou" a prática criminosa do próprio pai, foi preso.

As investigações tiveram início após uma médica denunciar que seus dados haviam sido usados para a produção de um atestado falso, em 2024. Na época, ela foi contatada por uma empresa para confirmar a veracidade do documento. O criminoso foi identificado, mas não foi deferido o pedido de prisão.

No final do ano passado, mais uma vez a médica soube que seus dados estavam sendo usados de forma fraudulenta. Ela fez um novo registro e os agentes da 25ª DP chegaram mais uma vez ao mesmo criminoso.

O inquérito apontou que o esquema existia há cinco anos e os interessados no serviço clandestino podiam escolher o motivo e até a quantidade de dias que ficariam afastados do trabalho. Além disso, a fraude contava com receitas e carimbos falsos de hospitais públicos e

particulares, e os supostos pacientes nunca passavam por consultas, sendo tudo combinado por meio de aplicativos de mensagens.

Segundo os agentes, a pessoa interessada podia escolher até a data de validade do atestado médico. Os preços variavam de acordo com a quantidade de dias. Um dia afastado do serviço custava R$ 25 e, para cinco dias, o valor cobrado era de R$ 75.

Durante as diligências, os agentes chegaram até uma mulher que admitiu ter comprado um atestado falso. As mensagens trocadas por celular no decorrer da negociação mostraram todo o esquema.

Um dos documentos falsificados obtidos pelos policiais era idêntico ao atestado disponibilizado pela prefeitura do Rio e atribuía a consulta a um hospital da Zona Sul da cidade. A investigação não apontou a participação dos hospitais e a falsificação desses papéis timbrados era uma parte da fraude desencadeada por esse criminoso.

A partir da identificação do criminoso, ele foi intimado a prestar esclarecimentos e compareceu à delegacia do Engenho Novo. Surpreendeu os policiais civis que, acreditando na impunidade, o homem confessou todo o esquema ilegal e sua participação nele. Segundo o relato, o pai já vendia atestados falsos e, com sua morte, o homem assumiu a função, a partir de um talonário deixado pelo genitor. Em sua residência, foram encontrados diversos carimbos com dados falsos de médicos.

Diante dos elementos colhidos, a autoridade policial representou pela prisão do criminoso. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão.

