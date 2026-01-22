Oscar 2026: Wagner Moura faz história e se torna o primeiro brasileiro indicado a 'melhor ator' por 'O agente secreto'
A produção brasileira recebeu quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo de 'melhor filme'
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, nesta quinta-feira (22), os indicados à 98ª edição do Oscar, e o Brasil ganhou protagonismo com 'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho, que garantiu quatro indicações, incluindo melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator para Wagner Moura e a mais nova categoria da premiação: melhor elenco, consolidando-se como uma das produções mais comentadas desta temporada de premiações.
Com a novidade, o Brasil ainda tem chances de fazer história mais uma vez na cerimônia, sendo o primeiro ganhador da história em Melhor Elenco.
A indicação de Wagner Moura também é inédita, visto que o artista se torna, a partir deste momento, o primeiro brasileiro indicado à categoria.
A cerimônia do Oscar acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Leia também:
Samba também é pop? Novas versões de samba e pagode em alta nas redes sociais e nas rádios
Banda do Ingá abre Carnaval de Niterói neste domingo (25); saiba mais
Veja os concorrentes à estatueta dourada:
Melhor Filme
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor Ator
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra
- Ethan Hawke - Lua Azul
- Michael B. Jordan - Pecadores
- Wagner Moura - O Agente Secreto
Melhor Filme Internacional
- O Agente Secreto
- Foi Apenas um Acidente
- Valor Sentimental
- Sirāt
- The Voice of Hind Rajab
Melhor Elenco
- Hamnet: A Vida depois de Hamlet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- O Agente Secreto
- Pecadores'O agente secreto'
O filme, ambientado em 1977, acompanha Marcelo interpretado por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. O suspense se desenrola em meio à atmosfera política e social daquele Brasil da década de 1970.
Além de Wagner Moura, o elenco reúne nomes como Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Thomás Aquino, Udo Kier, e dirigido por Kleber Mendonça Filho.
O longa tem feito sucesso desde o início de sua campanha. Foi aplaudido por mais de 10 minutos no Festival de Cannes e conquistou o prêmio de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro, um dos principais termômetros do Oscar.
A cerimônia do Oscar acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.