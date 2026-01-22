Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Oscar 2026: Wagner Moura faz história e se torna o primeiro brasileiro indicado a 'melhor ator' por 'O agente secreto'

A produção brasileira recebeu quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo de 'melhor filme'

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de janeiro de 2026 - 11:26
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, nesta quinta-feira (22), os indicados à 98ª edição do Oscar, e o Brasil ganhou protagonismo com 'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho, que garantiu quatro indicações, incluindo melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator para Wagner Moura e a mais nova categoria da premiação: melhor elenco, consolidando-se como uma das produções mais comentadas desta temporada de premiações.

Com a novidade, o Brasil ainda tem chances de fazer história mais uma vez na cerimônia, sendo o primeiro ganhador da história em Melhor Elenco.

A indicação de Wagner Moura também é inédita, visto que o artista se torna, a partir deste momento, o primeiro brasileiro indicado à categoria. 

A cerimônia do Oscar acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Veja os concorrentes à estatueta dourada: 

Melhor Filme

- Bugonia

- F1

- Frankenstein

- Hamnet

- Marty Supreme

- Uma Batalha Após a Outra

- O Agente Secreto

- Valor Sentimental

- Pecadores

Melhor Ator

- Timothée Chalamet - Marty Supreme

- Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra

- Ethan Hawke - Lua Azul

- Michael B. Jordan - Pecadores

- Wagner Moura - O Agente Secreto

Melhor Filme Internacional

- O Agente Secreto

- Foi Apenas um Acidente

- Valor Sentimental

- Sirāt

- The Voice of Hind Rajab

Melhor Elenco 

- Hamnet: A Vida depois de Hamlet

- Marty Supreme

- Uma Batalha Após a Outra

- O Agente Secreto

- Pecadores

'O agente secreto'

O filme, ambientado em 1977, acompanha Marcelo interpretado por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. O suspense se desenrola em meio à atmosfera política e social daquele Brasil da década de 1970.

Além de Wagner Moura, o elenco reúne nomes como Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Thomás Aquino, Udo Kier, e dirigido por Kleber Mendonça Filho.

O longa tem feito sucesso desde o início de sua campanha. Foi aplaudido por mais de 10 minutos no Festival de Cannes e conquistou o prêmio de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro, um dos principais termômetros do Oscar. 

A cerimônia do Oscar acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

