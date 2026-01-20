Banda do Ingá abre Carnaval de Niterói neste domingo (25); saiba mais

Conhecida pelos moradores da cidade há mais de 50 anos, a Banda do Ingá é um dos blocos mais aguardados pelos foliões - Foto: Divulgação/ Tânia Rêgo/Agência Brasil

Neste domingo (25), Niterói dá início à programação de Carnaval com mais uma edição da Banda do Ingá, que se apresenta no Caminho Niemeyer. O evento contará ainda com shows do Axerê, Bicho Solto, do DJ Vitor Mello e das baterias das escolas Acadêmicos de Niterói e Estácio de Sá. A festa segue até as 20h, com muita música e animação para o público.

Conhecida pelos moradores da cidade há mais de 50 anos, a Banda do Ingá é um dos blocos mais aguardados pelos foliões. A concentração começa às 11h, e a expectativa é reunir cerca de 15 mil pessoas.

Por questões de segurança, não será permitida a entrada com alimentos e bebidas. A estrutura do evento inclui posto médico, brigada de incêndio, equipes de segurança no chão e em torres, além de dois pontos de hidratação com água e um caminhão-pipa disponível para o público.

A entrada é gratuita. Quem quiser colaborar pode doar 1 kg de alimento não perecível, preferencialmente feijão ou arroz. A troca será realizada na Rua Pereira Nunes, em frente à Padaria Teixeira, das 11h às 18h. As doações serão destinadas a instituições de caridade, e abadás também serão distribuídos em comunidades de Niterói.