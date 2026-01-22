BBB 26: Babu confessa que não toma banho todos os dias e explica a decisão

O ator Babu Santana, veterano do BBB 26, confessou que não toma banho todos os dias na casa do reality da TV Globo. Ele explicou, durante uma conversa com outra participante, que tomou essa decisão devido ao consumo de água, apontando ainda a necessidade de outras pessoas também se conscientizarem.

"A gente precisa se reunir e ver quem está com a necessidade de lavar roupa. Ninguém viu a quantidade de água ainda", alertou o ator.

Em seguida, Babu revelou a atitude que tem tomado: "Pode pegar mal lá fora, mas eu tomo banho dia sim, dia não, por conta da toalha. Se eu tomar banho duas vezes ao dia ou todo dia, minha toalha vai ficar podre. A toalha você esfrega, tira uma camada da pele. Vai ficar nojenta e você vai querer lavar", completou.

