Foragido da justiça e acusado de integrar 'TCP' é preso em Volta Redonda

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área, lotados no 28º BPM (Volta Redonda), após informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na manhã da última terça-feira (20), na Avenida Waldir Sobreira Pires, no Retiro, em Volta Redonda, no Sul Fluminense, Talles Matheus Alves, de 29 anos, o acusado de ligação com a facção Terceiro Comando Puro (TCP), e considerado pelo sistema carcerário de “Alta Periculosidade”.

De posse de informações, policiais do Serviço Reservado da Equipe de Buscas do 28ºBPM, realizaram diligências para localizar o suspeito, quando conseguiu encontrá-lo em um imóvel localizado no endereço mencionado, não oferecendo resistência no ato da prisão.

Diante dos fatos, ele foi levado à 93ª DP (Volta Redonda), onde foi confirmado um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), após progredir do sistema fechado para o semiaberto, e receber benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL), e não retornar para sua unidade prisional, desde agosto de 2025, referente ao Indulto do Dia dos Pais. Ele cumpria pena pelo crime de Tráfico de Drogas, sendo condenado a uma pena 14 anos de reclusão, tendo cumprido 3.

Depois dos trâmites legais, ele foi conduzido a uma unidade prisional de SEAP/RJ, onde já se encontra acautelado à disposição da Justiça. Cabe ressaltar, ainda, que o preso possui anotações criminais por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

.O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a identificação e localização de criminosos e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido