PM ferido a tiros em São Gonçalo não resiste após internação

Morre 3° sargento da PM depois de dois dias internado em estado gravíssimo - Foto: O São Gonçalo/Arquivo

Depois de dois dias internado em estado gravíssimo, após levar um tiro na cabeça, morreu nesta quarta-feira(21), o 3º sargento da Polícia Militar Hélder Carlos Costa Carvalho. O sargento estava internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo. A morte foi confirmada pela direção da unidade de saúde, que informou que o policial sofreu duas paradas cardiorrespiratórias.

Hélder Carlos foi atingido por um disparo na cabeça no domingo (18), quando se encontrava de folga no bairro Jardim Catarina. Ele foi socorrido e encaminhado ao Heat, onde passou por uma cirurgia de emergência. Apesar dos esforços médicos, o militar permaneceu internado em estado grave, com piora significativa nas últimas horas. Na terça-feira (20), o hospital já havia comunicado que o quadro clínico era considerado gravíssimo.

Segundo informações da Polícia Militar, o sargento foi baleado na esquina das ruas Padre Vieira e Engenheiro Bernardo Sayão. Dados iniciais apontam que ele teria ido ao local para tentar recuperar uma motocicleta e acabou sendo reconhecido por criminosos, que efetuaram os disparos.

Durante o ataque, os suspeitos também levaram a arma do policial. Hélder Carlos era integrante do 3º BPM (Méier).

A ocorrência está sendo apurada pela 74ª DP (Alcântara), que trabalha para identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer as circunstâncias do homicídio.