Juliana Baroni encarna Marisa Letícia em desfile que celebra a trajetória de Lula

A atriz, cineasta e apresentadora Juliana Baroni será uma das figuras centrais do desfile da Acadêmicos de Niterói na Marquês de Sapucaí. Ela dará vida à ex-primeira-dama Marisa Letícia em um enredo que presta tributo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A apresentação da escola acontece no domingo de carnaval (15) e marca o reencontro de Juliana com a personagem que interpretou no cinema em 2009.

Conhecida também por comandar o programa Precisamos Conversar, no canal ICL, Juliana retorna ao universo de Marisa Letícia após quase duas décadas do lançamento do filme Lula, o Filho do Brasil, dirigido por Fábio Barreto e Marcelo Santiago. Na produção, ela retratou a companheira de Lula, com quem o presidente compartilhou mais de 40 anos de vida. Marisa Letícia faleceu em fevereiro de 2017.



Segundo a atriz, reviver essa personagem tem um significado especial. Ela conta que criou um forte vínculo afetivo com Marisa durante o processo de pesquisa para o filme, ao mergulhar na história do casal. “Foi uma relação marcada por uma paixão intensa e por muitas lutas. Eles se conheceram jovens, ambos viúvos, e construíram uma família muito rapidamente. Essa trajetória me tocou profundamente”, relembra.

No desfile, Juliana irá representar um período emblemático da vida de Lula: as grandes greves do ABC Paulista, em plena ditadura militar. Esse foi um momento em que o então líder sindical chegou a ser preso, sempre com o apoio firme de Marisa Letícia. Para a atriz, a homenagem é essencial para reconhecer o papel da ex-primeira-dama na história política e pessoal do presidente.

“Ela esteve ao lado dele nos momentos mais duros, como durante as prisões e até na perda da mãe de Lula, quando ele só pôde comparecer ao enterro sob escolta. Marisa faz parte não só da vida dele, mas da história do Brasil. Foi uma mulher muitas vezes alvo de preconceito, e é fundamental valorizar sua importância”, afirma Juliana.

A participação da atriz promete ser um dos destaques do desfile da Acadêmicos de Niterói, que aposta em forte carga emocional e impacto visual para o público da Sapucaí.

Em 2026, a escola levará para a avenida o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins. A Acadêmicos de Niterói será responsável por abrir os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro no domingo de carnaval (15), celebrando a trajetória do presidente e das figuras que marcaram sua história.