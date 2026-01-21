Polícia Civil prende líder do Comando Vermelho na Região dos Lagos

De acordo com as investigações, em 2019, o criminoso atuava como chefe do tráfico de drogas em Cabo Frio, quando foi preso em flagrante com farta quantidade de drogas - Foto: Divulgação - PCERJ

De acordo com as investigações, em 2019, o criminoso atuava como chefe do tráfico de drogas em Cabo Frio, quando foi preso em flagrante com farta quantidade de drogas - Foto: Divulgação - PCERJ

Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam, nesta quarta-feira (21/01), um traficante apontado como uma das lideranças da facção Comando Vermelho (CV) na Região dos Lagos. O criminoso, que estava foragido desde 2021, foi capturado em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com as investigações, em 2019, o criminoso atuava como chefe do tráfico de drogas em Cabo Frio, quando foi preso em flagrante com farta quantidade de drogas. Após ser solto, com o objetivo de continuar a ação criminosa, o homem migrou para o Nordeste e, em 2021, na Paraíba, se tornou uma das lideranças do comércio de entorpecentes na região.

Leia também

➣ Guarda Municipal prende dupla que tentou furtar cabos e caixa de luz em Nova Cidade

➣ Dupla é presa após roubo a dois turistas chilenos em Copacabana

O acusado voltou para o Rio de Janeiro acreditando que conseguiria fugir da ação da Polícia Civil e, já no estado, retomou a chefia do trafico de drogas de Cabo Frio. Após diversos trabalhos de inteligência da especializada, ele foi localizado em sua residência, onde foi capturado. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatória.