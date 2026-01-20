Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Guarda Municipal prende dupla que tentou furtar cabos e caixa de luz em Nova Cidade

Prisão foi feita em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 20 de janeiro de 2026 - 18:33
Agentes da Guarda Municipal prenderam, na madrugada desta terça-feira (20), dois homens que tentaram furtar cabos e uma caixa de luz com medidor de energia de uma propriedade na Rua Doutor Nilo Peçanha, no bairro de Nova Cidade, próximo à localidade da Ponte Seca. Os suspeitos foram presos em uma ação que contou com o apoio da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que monitora a cidade através de um sistema de videomonitoramento com mais de 400 câmeras pela cidade. 

Uma equipe da Guarda estava em patrulhamento quando foi acionada pela CSSG, por volta de 1h, após as câmeras flagrarem suspeitos furtando cabos de energia e um relógio medidor de cima de uma marquise . Imediatamente, a equipe foi ao local e abordou os suspeitos. Com eles, foram encontrados 15 metros de cabos de energia e uma caixa padrão de medidor dentro de uma sacola plástica.

Foto: Divulgação

Os dois suspeitos foram encaminhados para a 72ª DP (Mutuá), sendo levados posteriormente à 73ª DP (Neves), onde permaneceram presos.

