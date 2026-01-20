Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3554 | Euro R$ 6,2332
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Dupla é presa após roubo a dois turistas chilenos em Copacabana

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram abordadas próximo da Rua Santa Clara

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 20 de janeiro de 2026 - 09:58
Após a ação policial, os pertences foram recuperados
Após a ação policial, os pertences foram recuperados -

Na madrugada desta terça-feira (20), dois homens moradores da Baixada Fluminense foram presos suspeitos de roubarem dois turistas chilenos na orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram abordadas próximo à Rua Santa Clara e tiveram um aparelho celular e uma pochete levados pelos acusados. Após a ação policial, os pertences foram recuperados.

Leia também: 

Ação da PM resulta na apreensão de 15 veículos roubados e material ilícito em Manguinhos

Operação Rastreio: Polícia Civil desarticula esquema de venda de celulares com notas fiscais falsas

Com os suspeitos, os agentes apreenderam uma faca de serra, um arco e uma bicicleta. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), onde o caso foi registrado e seguirá para investigação.

Com os suspeitos, os agentes apreenderam uma faca de serra, um arco e uma bicicleta
Com os suspeitos, os agentes apreenderam uma faca de serra, um arco e uma bicicleta |  Foto: PMERJ/Reprodução

Matérias Relacionadas