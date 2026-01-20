Dupla é presa após roubo a dois turistas chilenos em Copacabana
De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram abordadas próximo da Rua Santa Clara
Na madrugada desta terça-feira (20), dois homens moradores da Baixada Fluminense foram presos suspeitos de roubarem dois turistas chilenos na orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram abordadas próximo à Rua Santa Clara e tiveram um aparelho celular e uma pochete levados pelos acusados. Após a ação policial, os pertences foram recuperados.
Com os suspeitos, os agentes apreenderam uma faca de serra, um arco e uma bicicleta. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), onde o caso foi registrado e seguirá para investigação.