Proprietário de ferro-velho é preso por furto de energia em Maricá

Em apoio à força-tarefa de combate a ferros-velhos ilegais em Maricá, na Região Metropolitana do estado, a Enel Distribuição Rio identificou irregularidades em um dos dois estabelecimentos inspecionados no município. Além das equipes da Enel, a força-tarefa, comandada pela Prefeitura de Maricá, contou ainda com o apoio da Polícia Civil e dos peritos do ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli).

Durante a fiscalização, em um dos ferros-velhos, foi identificada uma ligação direta clandestina, sem medidor, que abastecia irregularmente o estabelecimento. No interior do galpão, os técnicos da distribuidora também localizaram 45 metros de cabos de uso exclusivo da Enel. O material foi periciado e apreendido pela autoridade policial. No outro estabelecimento vistoriado, não foram encontradas irregularidades no fornecimento de energia.

Cabo de uso exclusivo da Enel | Foto: Divulgação

O proprietário do estabelecimento foi conduzido à 82ª DP. Ele foi preso em flagrante, sem direito a fiança, pelo crime de furto de energia. O proprietário já havia sido preso anteriormente em outra operação, quando policiais encontraram mais de duas toneladas de cabos no quintal de sua residência, além de 13.800 metros de cabos novos, desviados e comercializados de forma ilegal.

As ligações irregulares foram removidas pelas equipes técnicas da Enel Rio. A distribuidora segue atuando em parceria com o poder público no combate ao furto de energia e a práticas ilegais, que colocam em risco a segurança da população e a qualidade do fornecimento.

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Quem faz "gato" de energia também está sujeito a pagar os valores de consumo correspondentes ao período em que ocorreu a irregularidade. Além disso, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica.

As ligações irregulares podem causar ainda curtos-circuitos e sobrecargas na rede, bem como ocasionar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da empresa é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.