Assalto no Rio termina com troca de tiros entre criminosos e PMs

Um assalto ocorrido na noite desta terça-feira (20) deixou um policial civil e sua esposa baleados em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio. Na ação, o agente conseguiu atingir um dos criminosos e, logo após, iniciou-se um confronto com PMs.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados após informações sobre uma série de assaltos na região de Curicica e da Barra Olímpica. Além do policial e a esposa, uma família também foi assaltada pelo grupo de criminosos em frente a um shopping da região.

Os PMs fizeram um cerco e os assaltantes, em tentativa de fuga, atiraram nos policiais, que revidaram, e começaram uma perseguição. Na fuga, o criminoso que estava no volante perdeu o controle e bateu em um restaurante da Barra Olímpica.

Uma mulher que passava pelo local foi atingida por um tiro de raspão na cabeça. Enquanto o criminoso baleado foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Após buscas na região, policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) encontraram um outro veículo, também usado pelo mesmo grupo de assaltantes. Nele, um homem foi preso.

Um terceiro carro, também usado pelos criminosos, foi recuperado pela PM.