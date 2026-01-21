Recém-Nascido é encontrado dentro de lata de lixo no bairro de Cabuçu

O recém-nascido foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabuçu - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O recém-nascido foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabuçu - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na terça-feira (20), um recém-nascido foi localizado com vida dentro de uma lixeira no Morro do Chapéu, no bairro de Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A Polícia Militar, por meio de agentes do 20º BPM (Mesquita), foi acionada após receber uma denúncia sobre o abandono de uma criança no local.

Ao chegarem, os policiais encontraram o bebê enrolado em um pano, ainda com o cordão umbilical ligado ao corpo. Apesar da situação, a criança apresentava sinais vitais estáveis. O recém-nascido foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabuçu, onde ficou sob observação e cuidados médicos.

A ocorrência foi registrada na 56ª DP (Nova Iguaçu), que assumiu a investigação do caso. Os motivos do abandono seguem sendo investigados.

