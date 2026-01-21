Agentes do Bope surpreendem bandidos e impedem assalto na Tijuca; Vídeo

Na tarde da última terça-feira (20), agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que trafegavam pela Avenida Maracanã, na Tijuca, Zona Norte, perceberam o exato momento em que uma dupla em uma motocicleta abordava um veículo em uma tentativa de assalto.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível observar que o barulho da sirene acabou assustando os criminosos, que tentaram fugir a pé, mas acabaram detidos. Durante a ação, os policiais efetuaram dois disparos, porém ninguém ficou ferido.





A Avenida é uma das mais movimentadas do bairro. Reprodução/Redes Sociais

A Avenida é uma das mais movimentadas do bairro. A ocorrência foi registrada na 19ª DP (Tijuca), e de acordo com o comandante da unidade, os PMs apreenderam um revólver, munições, dois aparelhos de telefone celular, além de uma motocicleta.