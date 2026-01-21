Atlas: levantamento aponta Lula na liderança em todos os cenários do primeiro turno

o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na frente em todos os cenários simulados no primeiro turno. - Foto: Divulgação/ Marcelo Camargo/Agência Brasil

Foi divulgado na manhã desta quarta-feira (21) o primeiro levantamento da Atlas em parceria com a Bloomberg sobre a disputa presidencial de 2026. A pesquisa aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na dianteira em todos os cenários simulados de primeiro turno, com índices superiores a 48% das intenções de voto.

O estudo entrevistou 5.418 eleitores entre os dias 15 e 20 de janeiro. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

No cenário mais amplo, Lula registra 48,4% das intenções. O senador Flávio Bolsonaro (PL), apontado como possível representante do ex-presidente Jair Bolsonaro, aparece com 28%. Em seguida está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 11%.

O presidente nacional do Partido Missão, Renan Santos, tem 2,9%, mesmo percentual do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Já Ratinho Jr. (PSD) e Romeu Zema (Novo) aparecem com 1,7% cada. O ex-ministro Aldo Rebelo (DC) soma 1%. Votos brancos e nulos totalizam 2,1%, enquanto os indecisos representam 0,3%.

Cenário com Flávio Bolsonaro

Em uma simulação em que Flávio Bolsonaro seja o principal adversário, Lula alcança 48,8% das intenções de voto, contra 35% do senador. Caiado aparece com 4,3%, seguido por Renan Santos, com 3,4%. Ratinho Jr. e Zema somam 2,8% cada, enquanto Aldo Rebelo mantém 1%. Brancos e nulos chegam a 1,5% e os indecisos, 0,4%.

O levantamento indica avanço de Flávio em relação à pesquisa anterior, realizada em dezembro, quando ele tinha 29,3%, diante de 48,1% de Lula.

Cenário com Tarcísio de Freitas

Caso o governador paulista dispute contra Lula, o presidente registra 48,5% das intenções, enquanto Tarcísio aparece com 28,4%. Caiado soma 5%, Ratinho Jr. 3,9% e Zema também 3,9%. Renan Santos é citado por 3,2% e Aldo Rebelo por 1,1%. Nesse cenário, votos brancos e nulos chegam a 5% e os indecisos, a 1,1%.

Os números permanecem praticamente estáveis em comparação ao levantamento de dezembro, quando Lula tinha 48,8% e Tarcísio, 28,3%.

Cenário com Michelle Bolsonaro

Se a oposição optar por Michelle Bolsonaro como candidata, Lula aparece com 48,2% das intenções de voto, enquanto ela registra 30,9%. Caiado surge em seguida com 11,3%. Renan Santos soma 3,9% e o governador gaúcho Eduardo Leite (PSD) aparece com 1,7%. Aldo Rebelo tem 0,7%, brancos e nulos totalizam 2,8% e os indecisos, 0,5%.

Cenário sem Bolsonaro e Tarcísio

Em um cenário sem integrantes da família Bolsonaro e sem Tarcísio de Freitas, o nome mais competitivo contra Lula é Ronaldo Caiado, com 15,2%. Ainda assim, o atual presidente mantém 48,8% das intenções.

Na sequência aparecem Romeu Zema, com 11,4%, Ratinho Jr., com 9,4%, e Renan Santos, com 3,9%. Aldo Rebelo soma 1%. Votos brancos e nulos chegam a 8,1%, enquanto os indecisos representam 2,2%.