Concurso Polícia Civil do Rio: banca é escolhida para seleção de delegados

O governador Cláudio Castro autorizou, ainda no ano passado, um concurso para a Polícia Civil com 414 vagas, entre elas, 85 são para delegados. A banca organizadora dessa seleção já foi escolhida e quem deverá conduzir o processo é a Fundação Cesgranrio.

A decisão foi publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas do Governo Federal, na última sexta-feira (16), e a assinatura do contrato deve ocorrer em breve, aumentando ainda mais a expectativa pela publicação do edital para o cargo. Os aprovados receberão salário de R$ 26.981,77.

Para as seleções dos cargos de perito criminal (76), perito legista (251) e piloto policial (2), seguem disputando a organização: Cesgranrio, FGV, Idecan, Instituto AOCP, Selecon, Cebraspe, Ceperj, Consulplan e Instituto Seleção. Os salários serão de R$13.786,36, nos casos dos peritos criminal e legista; e R$13.981,45 para piloto policial.

Confira os requisitos

Os cargos estarão disponíveis para ambos os gêneros. Veja os requisitos para cada uma das funções:

- Delegado: diploma de bacharelado em Direito.

- Perito criminal: diploma de curso superior em Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Química, Informática, Farmácia, Veterinária, Biologia, Física, Economia, Ciências Contábeis ou Agronomia. Mas é possível abrir vagas apenas para algumas especialidades. No último concurso, as oportunidades foram para as três primeiras áreas.

- Piloto policial: nível superior e carta de piloto comercial expedida pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

- Perito legista: diploma de curso superior em Odontologia, Bioquímica, Farmácia e Medicina. No último edital, porém, houve vagas apenas para médicos.