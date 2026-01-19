Operação Rastreio: Polícia Civil desarticula esquema de venda de celulares com notas fiscais falsas

Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Rio de Janeiro, Nilópolis e São Gonçalo - Foto: Divulgação

Em mais uma ofensiva da “Operação Rastreio”, policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (19/01), um integrante de uma organização criminosa especializada na comercialização de celulares produto de crime.

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Rio de Janeiro, Nilópolis e São Gonçalo, todos vinculados aos investigados responsáveis por diferentes etapas da cadeia criminosa. Durante a ação, foram apreendidos 22 aparelhos celulares, além de outros dispositivos eletrônicos.

De acordo com a investigação, o grupo atuava de forma estruturada, com clara divisão de tarefas. O esquema tinha como núcleo a criação de uma empresa utilizada exclusivamente como fachada para a emissão de notas fiscais falsas. Esses documentos eram usados para conferir aparência de legalidade a celulares roubados ou furtados, que posteriormente eram revendidos a terceiros de boa-fé.

Os aparelhos, em sua maioria de última geração, eram subtraídos em ações criminosas na Região Metropolitana e, em seguida, repassados a intermediários responsáveis pela revenda em plataformas digitais, onde eram anunciados por valores inferiores aos praticados no mercado. Os compradores não tinham conhecimento da origem ilícita dos produtos, uma vez que os vendedores apresentavam notas fiscais falsas para legitimar as vendas.

As investigações apontaram que as notas fiscais eram emitidas por integrantes da organização que possuíam acesso indevido ao sistema eletrônico de faturamento da empresa de fachada, sem qualquer atividade comercial real ou estoque compatível com os documentos gerados. A empresa, inclusive, não funcionava no endereço cadastrado e não havia lastro econômico lícito que justificasse o volume de notas emitidas.

Durante o cumprimento dos mandados, além dos celulares, foram apreendidos um tablet e um notebook, todos encaminhados para análise, com o objetivo de verificar a procedência, eventuais restrições e a possível ligação com outros crimes. Apenas na residência de um dos alvos, foram apreendidos 14 aparelhos, sendo constatado que dois deles eram produto de crime, motivo pelo qual o investigado foi preso em flagrante.

As investigações seguem em andamento para aprofundar a identificação da cadeia de receptação, a procedência de todos os aparelhos e a participação de outros envolvidos, com o objetivo de responsabilizar criminalmente todos os integrantes do esquema fraudulento.

A ação integra a “Operação Rastreio”, a maior iniciativa do estado do Rio de Janeiro no combate a toda a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de celulares. As ações contínuas já resultaram na recuperação de mais de 13 mil aparelhos, sendo mais de 4.400 devolvidos aos legítimos proprietários. Até o momento, mais de 780 criminosos foram presos, entre roubadores, furtadores e receptadores.