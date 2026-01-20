Ação da PM resulta na apreensão de 15 veículos roubados e material ilícito em Manguinhos

Todos os materiais apreendidos foram recolhidos e apresentados na 21ª DP (Bonsucesso) - Foto: Divulgação

Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora da Comunidade de Manguinhos apreenderam 15 veículos roubados durante ação policial realizada nesta segunda-feira, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com o comando da unidade, a ação teve como objetivo reprimir a movimentação de criminosos da região. Durante a operação, os policiais foram alvos de disparos de arma de fogo, sem revide.

Após buscas no interior da comunidade, os agentes conseguiram apreender 10 motocicletas, cinco carros e um carregador de fuzil com 10 munições. Além disso, os policiais também encontraram carregadores de diversos calibres, uma tornozeleira eletrônica rompida, 10 frascos de cheirinho da loló, 12 tubos de lança-perfume, um rádio transmissor, 25 pinos de cocaína e a quantia de R$ 237 em espécie.

Todos os materiais apreendidos foram recolhidos e apresentados na 21ª DP (Bonsucesso). A operação foi encerrada.