Preso em Itaboraí homem que matou o padrasto e feriu a irmã em Camboinhas, Niterói

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNISG) - Foto: Enzo Britto

Foi preso na tarde desta segunda-feira (19) o homem de 24 anos acusado de matar o padrasto e balear a própria irmã, de 15 anos, no bairro de Camboinhas, região oceânica de Niterói. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNISG).

O suspeito foi capturado no bairro de Itambi, em Itaboraí. De acordo com a polícia, ele já cumpria prisão domiciliar no momento do crime.

Segundo relatos de familiares, o episódio teve início após uma discussão envolvendo o autor, a mãe e a namorada dele. A briga teria começado porque o jovem acreditava que a mãe estaria implicando com a companheira. Durante o desentendimento, o padrasto tentou intervir para apaziguar a situação, mas acabou sendo atingido por três disparos na região do tórax, morrendo no local.

Ainda conforme testemunhas, após atirar contra o padrasto, o suspeito teria apontado a arma para a irmã adolescente, que foi baleada no pé. A jovem foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Mário Monteiro, no bairro Cafubá.



O crime ocorreu por volta das 13h30, dentro da residência da família, localizada em uma região de alto padrão da cidade. Após os disparos, o suspeito fugiu do local em um veículo modelo Duster, de cor preta.

Segundo a polícia, o suspeito, que já é conhecido da Justiça, atropelou e matou um funcionário dos Correios, em Brasília, em 2022. Já em 2024, teria atropelado dois policiais militares, passando, desde então, a cumprir prisão domiciliar.

O caso segue sendo investigado por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNISG).