Polícia Civil prende turistas gaúchos por furtar whisky importado em supermercado na Zona Sul do Rio

A conta chegou rápida. Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) prenderam em flagrante, no último sábado (17), três criminosos do Rio Grande do Sul por praticarem furtos de produtos de alto valor em um supermercado no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Durante as diligências, os agentes identificaram que o trio já havia furtado carnes nobres do mesmo estabelecimento.

As investigações apontaram que dois homens e uma mulher estavam hospedados em Copacabana para passar as férias de janeiro, mas aproveitaram a movimentação intensa na cidade para praticar furtos em supermercados. Neste sábado, o trio realizou compras em um estabelecimento comercial no bairro e, no momento do pagamento, ocultaram duas garrafas de whisky importado dentro de uma bolsa reutilizável. O valor das bebidas ultrapassava R$ 1,5 mil.

A tentativa de fraude foi identificada ainda dentro do local e a equipe da 12ª DP rapidamente diligenciou e efetuou a prisão do trio. Durante a apuração, os agentes constataram que dois dos presos já haviam cometido outro furto no mesmo supermercado no dia 11 de janeiro. Na ocasião, os criminosos subtraíram carnes nobres e bebidas avaliadas em cerca de R$ 2 mil, sem efetuar qualquer pagamento.

A "Operação Contra Golpe" foi deflagrada no início do mês de dezembro. Desde o início da ação, 14 pessoas já foram presas por diferentes modalidades de crimes patrimoniais na Zona Sul do Rio. Na última semana, os agentes da 12ª DP capturaram duas mulheres que tentaram furtar produtos de supermercados em Copacabana.

As diligências são fruto de um trabalho contínuo de inteligência e análise criminal e já resultaram na repressão de delitos como furtos qualificados, estelionatos, associação criminosa, moeda falsa e falsa identidade, além de impedir prejuízos significativos ao comércio local.

Os dois homens e a mulher foram autuados em flagrante pelos crimes de furto duplamente qualificado e associação criminosa. O trabalho investigativo continua de forma permanente e integrada para garantir segurança ao comércio, aos moradores e aos visitantes.