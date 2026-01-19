Ação policial em comunidade de São Gonçalo termina com três mortos e apreensão de armas de guerra

Ação foi conduzida por equipes do 7º BPM, com apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e viatura blindada - Foto: Divulgação

Ação foi conduzida por equipes do 7º BPM, com apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e viatura blindada - Foto: Divulgação

Uma operação da Polícia Militar realizada na manhã desta segunda-feira (19) terminou com a morte de três suspeitos, após confronto armado na Comunidade da Alma, em São Gonçalo, na Região Metropolitana Leste Fluminense. A ação foi conduzida por equipes do 7º BPM (São Gonçalo), com apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e viatura blindada.

De acordo com a PM, os policiais realizavam patrulhamento na região com o objetivo de coibir roubos de carga e possíveis disputas entre facções criminosas, quando foram atacados a tiros por homens que estavam posicionados em uma área elevada da comunidade. Houve revide, e após o cessar dos disparos, três indivíduos foram encontrados feridos.

Os suspeitos chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas não resistiram aos ferimentos. No local, os agentes apreenderam um fuzil calibre 5,56, duas pistolas calibre 9 mm, munições, rádios transmissores e material entorpecente, que ainda será contabilizado.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal seguida de morte decorrente de intervenção policial, e o caso será apurado pelas autoridades competentes.