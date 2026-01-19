Polícia Civil prende suspeito com fuzil e grande quantidade de munições em Niterói

Policiais civis da 78ª DP (Fonseca) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) prenderam um homem, armado com um fuzil, que se preparava para entrar em confronto com criminosos de uma facção rival. A ação ocorreu nesta segunda-feira (19/01), entre as comunidades do Pimba e da Palmeira, na Zona Norte de Niterói.

A operação teve início após informações de inteligência indicarem a movimentação de traficantes da facção Terceiro Comando Puro com o objetivo de atacar integrantes do Comando Vermelho na região. Durante diligências, os policiais localizaram uma casa abandonada utilizada como ponto estratégico. Próximo ao local, um dos criminosos foi capturado e confessou integrar o tráfico de drogas da área. Ele foi autuado em flagrante e responderá pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Na ação, os agentes apreenderam um fuzil, grande quantidade de munições, carregadores, drogas, rádios comunicadores e aparelhos celulares. As investigações seguem em andamento na 78ª DP (Fonseca) para identificar e capturar os demais envolvidos.