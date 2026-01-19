Policial Militar é preso contrabandeando 73 canetas de Mounjaro do Paraguai

O PM foi parado na Linha Vermelha, onde foram encontradas canetas emagrecedoras supostamente trazidas de forma ilegal do Paraguai - Foto: Montagem - OSG

Um policial militar do 12°BPM (Niterói) foi preso contrabandeando canetas emagrecedoras, vindos do Paraguai, na noite do último domingo (18), por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Linha Vermelha.

Segundo a Polícia, o caso ocorreu às 19h, quando a equipe da PRF fez uma busca pessoal de um carro Renault do policial, onde encontrou 73 canetas de Mounjaro, utilizada para diminuir apetite e aumento da saciedade alimentar, supostamente trazidas de forma ilegal, do Paraguai. O policial foi autuado e preso no local, sendo encaminhado para a Sede da Polícia Federal, na Praça Mauá.

Depois da prisão, foi feito contato com o Batalhão do profissional, que foram ao local para acompanhar a ocorrência e apurar os fatos. Uma equipe da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) também foi ao local.

Após a apuração, o suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, para exame de corpo de delito, sendo liberado e conduzido ao Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos da Polícia Militar (BEPE).