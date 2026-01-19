Homem que matou padrasto em Camboinhas segue foragido

Permanece foragido o homem, de 25 anos, que matou o padrasto e atirou na irmã, uma adolescente de 15 anos, na tarde do último domingo, em Camboinhas, Região Oceânica de Niterói. O autor do crime já cumpria prisão domiciliar, segundo informações da polícia.

Ainda de acordo com a polícia, o autor dos disparos fugiu da cena do crime num veículo Duster, de cor preta. O caso aconteceu por volta das 13h30, na casa da família, numa região de luxo da cidade.

Segundo informações repassadas a polícia, durante uma discussão o homem atirou contra o padrasto que morreu no local. Um tiro atingiu a irmã do autor, uma adolescente de 15 anos, que recebeu atendimento no Hospital Municipal Mário Monteiro, no Cafubá.

Conforme testemunhas, a discussão teria começado com a própria mãe, mas o padrasto tentou intervir e foi surpreendido quando o criminoso ‘sacou’ uma arma da cintura. A briga teria começado por familiares não aprovarem o namoro do autor.

O autor do crime já é conhecido pela justiça. Segundo apuração da polícia, em 2022 ele teria atropelado e matado um funcionário dos Correios, em Brasília. Já em 2024 ele teria atropelado dois Policiais Militares e, depois disso, passou a cumprir prisão domiciliar.

O caso segue sendo investigado por agentes da Divisão de Homicídios (DHNISG).