Niterói tem alerta de chuvas moderadas a fortes nesta segunda (19)

Também é recomendado evitar transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamento - Foto: Layla Mussi

Também é recomendado evitar transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamento - Foto: Layla Mussi

Após um período de intenso calor em Niterói, a Defesa Civil do município emitiu um aviso sobre a possibilidade de chuvas moderadas a fortes. A previsão indica que as instabilidades têm início às 12h da segunda-feira (19) e seguem até as 23h59 da terça-feira (20).

O boletim foi publicado pelo Centro de Monitoramento e Operações do órgão e alerta a população para os riscos de alagamentos, transbordamento de rios, deslizamentos e queda de árvores.

Leia também:

Verão exige atenção redobrada aos cuidados com os pets

Férias escolares também são sinônimo de diversão





A Defesa Civil orienta que moradores de áreas de risco fiquem atentos a indícios de ameaça de deslizamentos e estejam preparados para se deslocar para locais seguros, caso necessário. Também é recomendado evitar transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamento.

Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas atmosféricas, a orientação é não permanecer próximo a árvores, redes de distribuição de energia elétrica, toldos, tapumes ou em áreas descampadas.