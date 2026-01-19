Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Avião de pequeno porte cai em galpão de oficina em Guarapari, no ES

Segundo informações do Aeroporto de Guarapari, a aeronave é particular e caiu logo após decolar da pista

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 19 de janeiro de 2026 - 09:56
Avião de pequeno porte caiu em Guarapari na manhã desta segunda (19)
Um avião de pequeno porte caiu em cima de um galpão de uma oficina mecânica na manhã desta segunda-feira (19), em Guarapari, no Espírito Santo. Segundo as primeiras informações. a aeronave era particular e estava apenas com o piloto, que ficou preso às ferragens, mas teve apenas ferimentos leves. Ainda não há detalhes sobre o modelo do avião.

O piloto informou que realizou um pouso forçado no local e estava apenas com um leve ferimento na mão. Ele não quis ser levado para uma unidade de saúde, e os profissionais do Corpo de Bombeiros realizaram apenas um curativo na ferida.

De acordo com o Aeroporto de Guarapari, a aeronave é particular e caiu logo após decolar da pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 7h30.

