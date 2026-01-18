Antônio Pitanga confirma presença no desfile da Acadêmicos de Niterói

Acompanhado da esposa, Benedita da Silva, o ator esteve no Barracão da azul e branca, na Cidade do Samba, e tirou as medidas para o figurino do grande dia, em 15 de fevereiro - Foto: Divulgação/Acadêmicos de Niterói

Acompanhado da esposa, Benedita da Silva, o ator esteve no Barracão da azul e branca, na Cidade do Samba, e tirou as medidas para o figurino do grande dia, em 15 de fevereiro - Foto: Divulgação/Acadêmicos de Niterói

O ator Antônio Pitanga esteve no barracão da Acadêmicos de Niterói, na Cidade do Samba, e confirmou sua presença no desfile da agremiação, que homenageará o Presidente Lula. Acompanhado de sua esposa, Benedita da Silva, o ator já tirou as medidas para o figurino do grande dia.

Antônio desfilará em uma das alegorias da agremiação e foi recebido pelo Presidente Wallace Palhares, a primeira dama Amanda Palhares, o carnavalesco Tiago Martins e o enredista Igor Ricardo. Durante a visita, ele e Benedita conheceram todo o projeto da agremiação.

A Acadêmicos de Niterói desfilará no dia 15 de fevereiro próximo, abrindo os desfiles do Grupo Especial, com o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil".

Na reta final de preparação, a escola, originária do Largo da Batalha, voltou a ensaiar no Clube Fluminense, no Centro da cidade e mantém também ensaios técnicos aos domingos na Avenida Amaral Peixoto.

Leia também:

Polícia captura “Alvin”, apontado como articulador do 'CV' em plano de retomada de comunidades em Niterói

Porto da Pedra realiza primeiro ensaio de rua rumo ao Carnaval 2026 neste domingo