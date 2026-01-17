Polícia captura “Alvin”, apontado como articulador do 'CV' em plano de retomada de comunidades em Niterói

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi resultado de um trabalho de inteligência que permitiu identificar o paradeiro do criminoso. - Foto: Divulgação

Policiais civis prenderam, nesta sexta-feira (16), em Niterói, um homem identificado como Álvaro Lobo da Silva, conhecido como Alvin, apontado pelas investigações como um dos responsáveis por articular a atuação do Comando Vermelho (CV) no município da Região Metropolitana Leste Fluminense. Ele é suspeito de envolvimento em homicídios e estava foragido da Justiça desde 2017.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi resultado de um trabalho de inteligência que permitiu identificar o paradeiro do criminoso. Com as informações reunidas, os agentes seguiram até a comunidade da Vila Ipiranga, no bairro Fonseca, na Zona Norte da cidade, onde o suspeito foi localizado e detido.

As investigações indicam que Alvin possui histórico de atuação no Complexo do Guandu, na Baixada Fluminense. Inicialmente, ele estaria escondido na comunidade da Nova Holanda, no Rio de Janeiro, mas teria se deslocado recentemente para Niterói com a missão de fortalecer e ampliar a presença territorial do Comando Vermelho na cidade.

Segundo os setores de inteligência da Segurança Pública do Estado, há uma atuação conjunta com a área de segurança municipal de Niterói para neutralizar a disputa entre as facções Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP). O confronto envolve comunidades como Palmeira, Pimba (Riodades), Santo Cristo, Coréia, no Fonseca, e Coronel Leôncio, na Engenhoca, atualmente sob influência do TCP.

As apurações apontam ainda que o CV teria buscado apoio de traficantes ligados ao Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Conplexo da Maré, na Zona Portuária do Rio, além de outros grupos do subúrbio da capital e da Baixada Fluminense, para tentar retomar o controle dessas áreas. Alvin, identificado como Álvaro Lobo da Silva, seria um dos principais integrantes enviados para reforçar a facção em Niterói.

Após a prisão, o acusado foi encaminhado à sede da Divisão de Homicídios da Capital, onde foi formalizado o cumprimento do mandado judicial.