Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de PM na Baixada Fluminense

Sargento Bruno Dantas de Sousa foi baleado em Duque de Caxias, chegou a ser socorrido ao Hospital Adão Pereira Nunes, mas não resistiu.

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de janeiro de 2026 - 15:20
Bruno foi assassinado após reagir a uma tentativa de assalto no bairro Parada Morabi
Bruno foi assassinado após reagir a uma tentativa de assalto no bairro Parada Morabi -

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, neste domingo (18), um cartaz com o título - Quem Matou? - para auxiliar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do 3º Sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Bruno Dantas de Sousa, de 37 anos. Ele foi assassinado após reagir a uma tentativa de assalto no bairro Parada Morabi, 3º distrito do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (16). 

De acordo com a polícia, o agente lotado no programa SSGP (Segurança Presente) estava de folga e foi alvejado após reagir a uma tentativa de assalto. Segundo informações, ele foi socorrido por populares e levado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, o militar foi vítima de múltiplos tiros. 

O sargento tinha 11 anos de serviço. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Agentes da especializada analisam imagens de câmeras de segurança e diligências estão em andamento para apurar a dinâmica do crime e identificar os responsáveis. 

.O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a identificação e localização de criminosos,  favor entrar em contato  pelos seguintes canais de atendimento:    

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido

