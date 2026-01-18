Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de PM na Baixada Fluminense

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, neste domingo (18), um cartaz com o título - Quem Matou? - para auxiliar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do 3º Sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Bruno Dantas de Sousa, de 37 anos. Ele foi assassinado após reagir a uma tentativa de assalto no bairro Parada Morabi, 3º distrito do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (16).

De acordo com a polícia, o agente lotado no programa SSGP (Segurança Presente) estava de folga e foi alvejado após reagir a uma tentativa de assalto. Segundo informações, ele foi socorrido por populares e levado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, o militar foi vítima de múltiplos tiros.

Leia também:

Polícia captura “Alvin”, apontado como articulador do 'CV' em plano de retomada de comunidades em Niterói

Antônio Pitanga confirma presença no desfile da Acadêmicos de Niterói

O sargento tinha 11 anos de serviço. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Agentes da especializada analisam imagens de câmeras de segurança e diligências estão em andamento para apurar a dinâmica do crime e identificar os responsáveis.

.O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a identificação e localização de criminosos, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido