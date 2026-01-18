PM prende homem acusado de gerenciar tráfico de drogas na comunidade do Carangueiro, em Niterói

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 12º BPM (Niterói), após informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na madrugada deste domingo (18), na Rua João Fonseca, na Comunidade do Caranguejo, em Pendotiba, Niterói, Região Metropolitana do Rio, Matheus de Oliveira Pinto, o MT acusado de integrar a organização criminosa Comando Vermelho (CV), e também apontado pela polícia como uma das principais lideranças do tráfico de drogas na região. Na ação, também foi preso Diego Fonseca Medeiros, vulgo DG, de 22.

Após receber informações acerca da prática de tráfico de drogas na Comunidade do Caranguejo, a equipe de Patamo da 4ª Cia procedeu ao endereço, onde avistou quatro homens. Ao perceberem a presença dos policiais, três indivíduos empreenderam fuga, permanecendo no local apenas um, que se identificou como morador da localidade. A equipe realizou um cerco tático, onde conseguiu localizar e deter MT e DG. Durante a abordagem, foi encontrado em posse dos acusados: 1 pistola Glock, calibre .40, 03 carregadores de pistola, sendo 1 alongado, 41 munições intactas e 14 pinos de cocaína.

Diante dos fatos, o material e os presos foram levados à 79ª DP (Jurujuba), onde foi verificado que contra Matheus de Oliveira Pinto constava um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), com pedido de Revogação do Benefício, onde havia progredido do sistema fechado para o semiaberto, com condenação a 21 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão, atualmente no regime semiaberto, pelo crime de Roubo Majorado. MT e Diego Fonseca Medeiros foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Depois dos trâmites legais, eles foram conduzidos a uma unidade prisional de SEAP/RJ, onde já se encontram acautelados à disposição da Justiça.

