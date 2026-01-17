Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Advogada argentina tem passaporte apreendido após ofensas racistas em bar de Ipanema

Suspeita de injúria racial, mulher de 29 anos foi encaminhada ao sistema prisional e deverá usar tornozeleira eletrônica por determinação da Justiça

17 de janeiro de 2026 - 14:25
O episódio ocorreu na última quarta-feira (14) e teria sido motivado por um suposto erro no pagamento da conta -

Uma advogada argentina teve o passaporte apreendido após ser acusada de proferir ofensas racistas contra um funcionário em um bar de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A medida foi determinada pela Justiça, a pedido da 11ª DP (Rocinha), responsável pela investigação do caso. A suspeita, identificada como Agostina Paez, de 29 anos, também deverá utilizar tornozeleira eletrônica. 

O episódio ocorreu na última quarta-feira (14) e teria sido motivado por um suposto erro no pagamento da conta. Segundo relato da vítima à polícia, durante a discussão, a mulher apontou o dedo e fez comentários de cunho racial, utilizando o termo “negro” de forma pejorativa e discriminatória.

Ainda de acordo com o depoimento, no momento em que o funcionário foi verificar as imagens das câmeras do estabelecimento, a advogada teria imitado um macaco, reproduzindo gestos e sons do animal. Testemunhas relataram também que ela utilizou a palavra “mono”, expressão em espanhol considerada ofensiva e frequentemente associada a ataques racistas.

Neste sábado, a suspeita compareceu à delegacia, onde teve o passaporte retido. Em seguida, foi encaminhada ao sistema prisional para a colocação da tornozeleira eletrônica, enquanto o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

