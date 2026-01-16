Polícia Militar intercepta carga de drogas na Via Lagos
Uma mulher foi presa com o material avaliado em R$55 mil, dentro de um ônibus
min de leitura | Escrito por Redação | 16 de janeiro de 2026 - 18:49
Uma mulher, dentro de um ônibus de turismo, na RJ-124, no sentido Saquarema, foi presa por agentes do Comando de Policiamento em Rodovias, dentro de um ônibus de turismo, com material entorpecente avaliado em R$55 mil.
Segundo a polícia, a suspeita informou que recebeu a droga na Rodoviária de Caxias e iria entregar na Rodoviária de Macaé.
Leia também:
Ato de vandalismo é interrompido em ônibus com auxílio de câmeras inteligentes em Maricá
Incêndio em estacionamento no Barreto causa danos a automóveis na região
Ela foi encaminhada para a 118ªDP (Araruama).