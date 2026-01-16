Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia Militar intercepta carga de drogas na Via Lagos

Uma mulher foi presa com o material avaliado em R$55 mil, dentro de um ônibus

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 16 de janeiro de 2026 - 18:49
Ela foi encaminhada para a 118ªDP.
Uma mulher, dentro de um ônibus de turismo, na RJ-124, no sentido Saquarema, foi presa por agentes do Comando de Policiamento em Rodovias, dentro de um ônibus de turismo,  com material entorpecente avaliado em R$55 mil.

Segundo a polícia, a suspeita informou que recebeu a droga na Rodoviária de Caxias e iria entregar na Rodoviária de Macaé.

Ela foi encaminhada para a 118ªDP (Araruama). 

