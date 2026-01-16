Polícia Militar intercepta carga de drogas na Via Lagos

Ela foi encaminhada para a 118ªDP. - Foto: Divulgação

Uma mulher, dentro de um ônibus de turismo, na RJ-124, no sentido Saquarema, foi presa por agentes do Comando de Policiamento em Rodovias, dentro de um ônibus de turismo, com material entorpecente avaliado em R$55 mil.

Segundo a polícia, a suspeita informou que recebeu a droga na Rodoviária de Caxias e iria entregar na Rodoviária de Macaé.

Ela foi encaminhada para a 118ªDP (Araruama).