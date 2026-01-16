Ato de vandalismo é interrompido em ônibus com auxílio de câmeras inteligentes em Maricá

Devido a situação, o sistema integrado foi acionado e com o apoio de policiais militares fizeram a averiguação do ônibus - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Maricá

Na tarde da última quinta-feira (15), agentes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) em conjunto com a Secretaria de Segurança Cidadã, auxiliou na interrupção de atos de vandalismo praticados por 14 jovens contra um ônibus do sistema Vermelhinho, que seguia até o distrito de Ponta Negra.

A ocorrência teve início após agentes da Guarda Municipal, que acompanhavam em tempo real as imagens do circuito de monitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), identificarem comportamentos suspeitos durante o trajeto do coletivo.

Devido a situação, o sistema integrado foi acionado e com o apoio de policiais militares fizeram a averiguação do ônibus, realizando a abordagem na RJ-118 em Ponta Negra. Durante a ação os envolvidos foram identificados e encaminhados à 82ª Delegacia da Polícia em Maricá.