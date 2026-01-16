Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3806 | Euro R$ 6,2383
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Incêndio em estacionamento no Barreto causa danos a automóveis na região

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 16 de janeiro de 2026 - 17:45
Incêndio aconteceu na Rua Benjamin Constant, no Barreto
Incêndio aconteceu na Rua Benjamin Constant, no Barreto -

Um incêndio assolou um estacionamento no bairro Barreto, em Niterói, na tarde desta sexta-feira (16), com as chamas destruindo os automóveis parados no local.

O Corpo de Bombeiros (CBMERJ) foi acionado às 15h10, direcionando a equipe à Rua Benjamin Constant, na altura do número 470, para controlar o fogo na área, finalizando a ocorrência às 16h10.

Leia também

Guarda Civil Municipal resgata criança em São Pedro da Aldeia

Quatro mortos e um ferido durante operação policial no Complexo do Salgueiro

Segundo o CBMERJ, não houve feridos na ocorrência.

Tags:

Incêndio Niterói

Matérias Relacionadas