Incêndio em estacionamento no Barreto causa danos a automóveis na região
Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos
min de leitura | Escrito por Redação | 16 de janeiro de 2026 - 17:45
Um incêndio assolou um estacionamento no bairro Barreto, em Niterói, na tarde desta sexta-feira (16), com as chamas destruindo os automóveis parados no local.
O Corpo de Bombeiros (CBMERJ) foi acionado às 15h10, direcionando a equipe à Rua Benjamin Constant, na altura do número 470, para controlar o fogo na área, finalizando a ocorrência às 16h10.
Leia também
Guarda Civil Municipal resgata criança em São Pedro da Aldeia
Quatro mortos e um ferido durante operação policial no Complexo do Salgueiro
Segundo o CBMERJ, não houve feridos na ocorrência.