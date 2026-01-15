Quatro mortos e um ferido durante operação policial no Complexo do Salgueiro

Entre os feridos, apenas um foi oficialmente identificado: o cinegrafista Allan Cavalcante Moraes, de 38 anos. - Foto: Layla Mussi

Quatro homens morreram durante uma operação policial realizada nesta quarta-feira (14) no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Além das mortes, um homem ficou ferido por disparos de arma de fogo e deu entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói. Até o momento, a unidade não divulgou informações sobre o estado de saúde da vítima.

O ferido foi oficialmente identificado: o cinegrafista Allan Cavalcante Moraes, de 38 anos. Ele foi baleado de raspão enquanto trabalhava a bordo de um helicóptero durante a operação no complexo. Allan recebeu atendimento médico no HEAL e segue em estado estável.

Os quatro morreram após darem entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo.

A ação policial, que permanece em andamento, envolve equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar. Durante a operação, policiais apreenderam fuzis, pistolas e drogas, reforçando o objetivo de combater grupos armados que atuam na região.

Desde as primeiras horas do dia, moradores do Complexo do Salgueiro relatam um clima de forte tensão, marcado por intensos confrontos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram grande movimentação de agentes de segurança, além do uso de veículos blindados e aeronaves na área.