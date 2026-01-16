Guarda Civil Municipal resgata criança em São Pedro da Aldeia

A Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia realizou o resgate de um menino na madrugada desta sexta-feira (16). A ação foi realizada pelo grupamento da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), que localizou o menor durante patrulhamento de rotina. Após identificação e localização dos responsáveis, a guarnição efetuou o retorno da criança à família.

A ação aconteceu após os guardas avistarem a criança em situação de vulnerabilidade nos arredores da Rua Francisco Coelho Pereira, nº 255, próximo ao Terminal de Ônibus, às 01h30. Durante a abordagem, o menor relatou que estava perdido desde às 16h de quinta-feira (15) e queria ir para a casa do pai, na comunidade Boca do Mato, no município de Cabo Frio.

Após a abordagem, a criança foi levada para a sede da ROMU e foi feito o contato com a conselheira tutelar de plantão, que entrou em contato com a família. Por fim, o menor reencontrou a família e foi levado para casa.

O secretário adjunto, José Renato Alves, comentou a ação. “Essa ação comprova a dedicação da nossa Guarda Municipal no dia, noite e final de semana. Nós sempre buscamos atender a nossa população da melhor maneira possível, por isso, é indispensável essa atenção voltada para uma política de segurança pública de proximidade. A Guarda Civil Municipal sempre cuida de toda a população aldeense, um diferencial da gestão Fábio do Pastel”, afirmou.