Polícia investiga execução de funcionário de ONG em Rio das Pedras

A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte de Jonathan Batista, de 24 anos, funcionário de uma organização não governamental, ocorrida na comunidade de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. O jovem foi encontrado morto nesta quarta-feira (14) e há indícios de que tenha sido torturado por integrantes de uma milícia que atua na região.

Policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) realizavam patrulhamento na Rua Guilherme Moreira quando localizaram o corpo. A área foi isolada para o trabalho da perícia. Informações iniciais apontam que, após a execução, o corpo teria sido amarrado e levado por diferentes pontos da comunidade.

Familiares usaram as redes sociais para prestar homenagens e expressar indignação com o crime. A mãe da vítima descreveu o filho como um jovem trabalhador, ligado à igreja e conhecido por ajudar outras pessoas, e lamentou a violência com que ele foi morto.

Jonathan trabalhava há cerca de dois anos na ONG Contato, que desenvolve ações sociais em parceria com o Governo do Estado. Em nota, a Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável (Seijes) confirmou que ele atuava como Auxiliar de Integração no Polo Rio das Pedras, dentro do programa 60+ Reabilita, e informou que acompanha o caso.

A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realiza diligências para esclarecer a autoria e a motivação do crime. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.

Cemitério clandestino na região

O caso ocorre dias após a descoberta de um cemitério clandestino em Rio das Pedras. No último dia 9, a Polícia Civil localizou covas improvisadas em uma área de mata, onde foram encontradas ossadas humanas, algumas envoltas em tecidos. Pelo menos um corpo completo foi identificado.

A área vinha sendo investigada após o desaparecimento do mototaxista Alan Pereira Martins de Lima, de 19 anos. O jovem havia saído da Rocinha para visitar a namorada em Rio das Pedras e desapareceu depois de ser abordado por um homem apontado como miliciano. A principal suspeita é de que ele tenha sido morto e enterrado no local.