Guarda Municipal prende dupla que tentou furtar igreja no Mutondo

Agentes da Guarda Municipal da Prefeitura de São Gonçalo prenderam, ontem (15), dois homens que tentaram furtar uma televisão, um monitor e um violão de uma igreja na Rua Major Azeredo Coutinho, no Mutondo.

Os suspeitos confessaram o crime após terem sido abordados pelos agentes. Para invadir o local, os homens quebraram uma grade de ferro e um obstáculo de madeira.

Durante patrulhamento, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Municipal, foi abordada por populares e informada que dois homens apresentavam atitudes suspeitas nas proximidades de uma igreja no bairro do Mutondo, próximo de onde a equipe estava. Imediatamente, os agentes foram até o local e avistaram os suspeitos: um deles com um violão e o segundo saindo do templo religioso com uma televisão e um monitor.

Abordados, eles, inicialmente, deram versões contraditórias sobre a origem das itens, alegando que os objetos haviam sido encontrados no lixo. Posteriormente, eles confessaram o furto na igreja.

Os dois homens foram presos e levados, inicialmente, para a 74ª DP (Alcântara), sendo encaminhados posteriormente para a 73ª DP (Neves), onde permanecem presos.