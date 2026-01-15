Niterói fecha 2025 com queda da criminalidade e registra melhor resultado da última década

Entre os crimes que tiveram redução estão a letalidade violenta, os roubos de veículos, de cargas e os crimes de rua - Foto: Divulgação

Niterói encerrou o ano de 2025 com resultados considerados históricos na área da segurança pública. De acordo com dados do Observatório de Segurança de Niterói, referentes ao período de janeiro a dezembro, todos os principais indicadores estratégicos de violência apresentaram queda, refletindo diretamente na rotina e na sensação de segurança da população.

Entre os crimes que tiveram redução estão a letalidade violenta, os roubos de veículos, de cargas e os crimes de rua. Para o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, os números são fruto de uma política pública contínua, estruturada ao longo dos últimos dez anos, com foco em investimentos permanentes e integração entre as forças de segurança.

Segundo o levantamento, a letalidade violenta que engloba homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, apresentou queda de 14,29%. Em números absolutos, o município passou de 70 mortes em 2024 para 60 em 2025. Pela primeira vez, não houve registro de latrocínio ao longo de todo o ano, além de o município não contabilizar casos de feminicídio no período.

Os roubos de veículos também registraram redução significativa, com queda de 17,75%, passando de 338 ocorrências em 2024 para 278 em 2025. Já os roubos de carga tiveram a maior diminuição proporcional, com retração de 43,75%, alcançando o menor índice da série histórica. Os roubos de rua caíram 3,25%, atingindo o menor patamar desde o início da divulgação desses dados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), em 2003.

O prefeito destacou que o município seguirá ampliando os investimentos em 2026, com reforço do policiamento ostensivo e ampliação do efetivo da Guarda Municipal. Entre as medidas anunciadas estão a renovação do convênio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) com a Polícia Militar e a implementação de políticas sociais voltadas à prevenção da violência, especialmente para jovens em situação de vulnerabilidade.

Embora a segurança pública seja atribuição constitucional do Estado, a Prefeitura de Niterói mantém atuação complementar por meio de investimentos em tecnologia, inteligência e integração. O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que funciona 24 horas por dia, compartilha informações estratégicas com as polícias Militar e Civil. O município também é pioneiro no uso do sistema ShotSpotter, que detecta disparos de arma de fogo em tempo real, agilizando a resposta das forças policiais.

Autoridades estaduais e municipais destacaram a atuação integrada entre o 12º Batalhão da Polícia Militar, a Guarda Municipal e os órgãos de gestão de segurança como fator decisivo para os resultados alcançados. O investimento em tecnologia, policiamento adicional e planejamento estratégico tem sido apontado como essencial para a redução consistente da criminalidade.

Para 2026, a Prefeitura prevê a ampliação dos recursos destinados ao reforço do policiamento, com investimentos mensais no Proeis e no Regime Adicional de Serviço (RAS) da Polícia Civil, além da expansão do complexo de delegacias especializadas no Centro da cidade. As ações fazem parte do Pacto Niterói Contra a Violência, que aposta em um modelo integrado e permanente de enfrentamento à criminalidade.

Os dados do Observatório de Segurança de Niterói referentes a 2025 antecedem a divulgação oficial do ISP e consolidam o município como referência em políticas públicas de segurança, seguindo trajetória oposta aos altos índices de violência registrados em outras regiões do estado.