Confusão entre motorista de ônibus e motociclista termina com moto sendo arrastada

Um motorista de ônibus e um motociclista se envolveram em uma discussão que terminou com a motocicleta sendo arrastada pelo coletivo - Foto: Reprodução/ TV Globo

Um motorista de ônibus e um motociclista se envolveram em uma discussão que terminou com a motocicleta sendo arrastada pelo coletivo - Foto: Reprodução/ TV Globo

Um motorista de ônibus e um motociclista se envolveram em uma discussão que terminou com a motocicleta sendo arrastada pelo coletivo, na noite de ontem (14), por volta das 20h, na Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon.

O motivo da briga ainda não foi esclarecido. O ônibus envolvido faz a linha Botafogo–Recreio. Em nota, a Rio Ônibus informou que lamenta o episódio e destacou que está apurando o caso para tomar as devidas providências.

Leia também

Operação Contenção: Polícias Civil e Militar deflagraram operação contra narcotraficantes na Vila Kennedy

Polícia Civil prende liderança do CV do Mato Grosso escondida no Rio

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar que um entregador de bicicleta tentou ajudar o motociclista e quase foi atropelado pelo motorista do ônibus.

A Polícia Militar foi acionada. Tanto o motorista quanto o motociclista ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Miguel Couto, na Gávea.