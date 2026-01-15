Polícia Civil prende principal líder de quadrilha de 'Boa noite, Cinderela' que vitimou turistas britânicos no Rio
A primeira criminosa foi presa no dia 18 de agosto de 2025, escondida em uma residência no bairro Nova Campina, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense
Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) prenderam, nesta quarta-feira (14), uma das principais líderes de quadrilha especializada no golpe conhecido como “Boa noite, Cinderela”. A criminosa é a terceira envolvida no ataque a turistas britânicos no dia 8 de agosto, na praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Ela foi localizada no Complexo do Chapadão, na Zona Norte da capital, após trabalhos de inteligência da unidade.
A partir de investigação da unidade, poucos dias após o crime, a autoridade policial da Deat indiciou as três bandidas pelos crimes de roubo qualificado e associação criminosa. A identificação das envolvidas foi possível graças a ações estratégicas de inteligência e monitoramento realizadas pela especializada.
Segundo os agentes, a líder do esquema acumula 25 passagens criminais, sendo 13 por roubo na modalidade “Boa noite Cinderela”. Com essa prisão, a Deat garantiu a responsabilização criminal das três mulheres envolvidas no fato.
A primeira criminosa foi presa no dia 18 de agosto de 2025, escondida em uma residência no bairro Nova Campina, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A segunda foi capturada em 5 de setembro de 2025, quando se encontrava escondida em um motel na Zona Norte do Rio.
Já a líder do grupo foi presa durante diligências da operação realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), no Complexo do Chapadão, nesta quarta.