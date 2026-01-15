Polícia Civil prende principal líder de quadrilha de 'Boa noite, Cinderela' que vitimou turistas britânicos no Rio

Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) prenderam, nesta quarta-feira (14), uma das principais líderes de quadrilha especializada no golpe conhecido como “Boa noite, Cinderela”. A criminosa é a terceira envolvida no ataque a turistas britânicos no dia 8 de agosto, na praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Ela foi localizada no Complexo do Chapadão, na Zona Norte da capital, após trabalhos de inteligência da unidade.

A partir de investigação da unidade, poucos dias após o crime, a autoridade policial da Deat indiciou as três bandidas pelos crimes de roubo qualificado e associação criminosa. A identificação das envolvidas foi possível graças a ações estratégicas de inteligência e monitoramento realizadas pela especializada.

Segundo os agentes, a líder do esquema acumula 25 passagens criminais, sendo 13 por roubo na modalidade “Boa noite Cinderela”. Com essa prisão, a Deat garantiu a responsabilização criminal das três mulheres envolvidas no fato.

A primeira criminosa foi presa no dia 18 de agosto de 2025, escondida em uma residência no bairro Nova Campina, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A segunda foi capturada em 5 de setembro de 2025, quando se encontrava escondida em um motel na Zona Norte do Rio.

Já a líder do grupo foi presa durante diligências da operação realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), no Complexo do Chapadão, nesta quarta.