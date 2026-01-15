Polícia Civil prende liderança do CV do Mato Grosso escondida no Rio

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e da 39ª DP (Pavuna), em ação conjunta com policiais civis do Mato Grosso, prenderam uma das principais lideranças do Comando Vermelho do MT nesta quarta-feira (14). O criminoso foi localizado em um imóvel na Comunidade do Chapadão, na Pavuna, Zona Norte do Rio, onde estava escondido.

De acordo com as investigações, o criminoso coordenava o financeiro da facção no município de Primavera do Leste, no interior do Mato Grosso. Ele era responsável pela administração de empréstimos ilícitos, prática conhecida como agiotagem, além de executar cobranças e operacionalizar o repasse de recursos à cúpula da organização.

Leia também

Operação Contenção: Polícias Civil e Militar deflagraram operação contra narcotraficantes na Vila Kennedy

Seis mortos e um ferido durante operação policial no Complexo do Salgueiro



Os agentes também identificaram o uso de contas bancárias em nome de terceiros para a movimentação de valores e a participação ativa do criminoso em reuniões internas da facção, o que comprova sua posição de liderança e vínculo direto com o núcleo disciplinar e financeiro do grupo criminoso.

A prisão atinge diretamente o setor responsável pela gestão financeira do Comando Vermelho. A neutralização desse núcleo compromete a capacidade do grupo de financiar armamentos, manter sua estrutura logística e ampliar sua atuação interestadual.

As investigações seguem para identificar outros integrantes do esquema financeiro, mapear fluxos de recursos ilícitos e adotar novas medidas com o objetivo de asfixiar a cadeia de financiamento da facção criminosa.