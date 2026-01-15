Operação Contenção: Polícias Civil e Militar deflagraram operação contra narcotraficantes na Vila Kennedy

Em mais uma ação integrada da "Operação Contenção", as Polícias Civil e Militar realizam, nesta quinta-feira (14), uma ofensiva coordenada na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. A atuação tem como alvo narcoterroristas ligados à facção criminosa Comando Vermelho e conta com a participação de policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Até o momento, dois criminosos foram presos.

A ação foi deflagrada após intenso trabalho de investigação e inteligência desenvolvido pela DRE, que permitiu a identificação dos alvos e da dinâmica criminosa na região. Durante a ofensiva, são cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão, com o objetivo de enfraquecer a atuação da facção e avançar nas investigações.

A "Operação Contenção" é uma iniciativa estratégica do Governo do Estado para conter e atacar o avanço territorial da facção criminosa Comando Vermelho. A ofensiva busca desarticular as estruturas financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender narcotraficantes. Até o momento, a operação já resultou na prisão de mais de 275 criminosos e na neutralização de outros 136 em confrontos, além da apreensão de cerca de 470 armas — sendo 189 fuzis — e mais de 50 mil munições.