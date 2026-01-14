'Frota' de Rabicó sofre baixa após Operação Torniquete no Salgueiro; vídeo
Polícia Civil recuperou três carros de alto valor, entre eles um BYD song roubado em novembro do ano passado
Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) recuperaram três veículos de alto valor ontem (13) durante a Operação Torniquete, realizada em Itaúna, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A ação ocorreu após perseguição e confronto durante a operação de repressão aos roubos de carga.
Segundo a Polícia Civil, a equipe recebeu informações de inteligência indicando que criminosos da região estariam se articulando para praticar roubos de carga, utilizando motocicletas e carros roubados.
Durante patrulhamento pela Avenida Vicente de Lima Cleto, os agentes flagraram dois homens em uma motocicleta abordando um veículo de carga. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos fugiram em direção ao interior do Complexo do Salgueiro, área sob influência do Comando Vermelho (CV). No trajeto, os policiais encontraram barricadas e foram alvo de disparos, reagindo à agressão e avançando sob intenso confronto.
Após estabilizarem a área, na esquina da Estrada de Sapucaia com a Rua Laudelino Freire, os agentes localizaram e recuperaram três veículos roubados: um BYD Song, uma Toyota Hilux e um Hyundai Creta. Os automóveis constavam como produtos de roubo em diferentes registros de ocorrência, incluindo um caso de novembro de 2025 envolvendo o BYD Song.
De acordo com a investigação, o BYD Song havia sido roubado de um caminhão-cegonha juntamente com outros sete veículos do mesmo modelo. O transbordo dos carros ocorreu no interior da comunidade Jardim Catarina, também sob influência da mesma facção criminosa.
No interior dos veículos recuperados, os policiais encontraram camisas com inscrições como “Tropa do Rabicó”, “Pé G8” e “CPX Salgueiro”, além de dois radiocomunicadores e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas. O material, segundo a Polícia Civil, indica a atuação e o poder de Antonio Ilário Ferreira, conhecido como “Rabicó”, apontado como liderança do crime organizado em comunidades de São Gonçalo, especialmente no Complexo do Salgueiro. Os veículos e os materiais apreendidos foram encaminhados à sede da DRFC-CAP.